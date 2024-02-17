إصابة 8 فى انقلاب سيارة أجرة على طريق أسيوط الغربى بالفيوم

استقبل مستشفى الفيوم الجامعي 8 مصابين بكسور وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة أجرة سوزوكي بطريق أسيوط الغربي بسبب السرعة الزائدة وعدم السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى انقلابها.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من شرطة الطرق والمنافذ يفيد بإبلاغ قائدي السيارات بانقلاب سيارة سوزوكي على طريق أسيوط الغربي بدائرة محافظة الفيوم وإصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة.

أسماء المصابين في الحادث

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمرافقة سيارات الإسعاف، وتبين إصابة كل من شتيوي عرفة شتيوي مهنى 32 سنة، مصاب باشتباه إصابة بالعمود الفقري وتجمع دموي بالرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحسن حمادة حسن عبدالغفار 17 سنة مصاب بجروح وكدمات وسحجات بالوجه والجسم، ومحمد ناصر محمد شتيوي 23 سنة كدمات متفرقة بالجسم، وإسلام عثمان، أحمد سالم 26 سنة اشتباه PC وإصابة بالفقرات العنقية، ومحمد عرف شتيوي مهنى 35 سنة اشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد موسى شتيوي مهنى 17 سنة مصاب بجرح قطعي بالأذن اليسرى، وعلي عرف شتيوي محمد 27 سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وعمرو سيد أحمد عبدالحميد 15 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتبين أن المصابين جميعهم مقيمون بمحافظة المنيا.

وعلى الفور نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

تمت إزالة آثار الحادث وتيسير الطريق أمام السيارات ونقل السيارة بعيدًا عن نهر الطريق، وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.