تأجيل محاكمة قاتل تاجر عملة في الفيوم إلى مارس

أجلت محكمة جنايات الفيوم بالدائرة السادسة، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، خامس جلسات محاكمة المتهم 'محمد. ر. ع' 19 عاما، في التهم المنسوبة إليه في إنهاء حياة شاب يدعى أمير وجيه، بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض 'ماسورة حديد' للشهر مارس المقبل لمرافعة هيئة الدفاع.

تفاصيل القضية

البداية تعود إلى يوم الثلاثاء الماضي 9/5/2023، عندما عثر أهالي قرية كفور النيل التابعة لمركز شرطة الفيوم على جثة شخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر، في ظروف غامضة ملقاه بمصرف مائي بطريق القرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز الشرطة برئاسة المقدم محمد هاشم رئيس مباحث المركز، والعقيد معتز اللواج مفتش المباحث، وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة شخص في العقد الرابع من العمر بجوار مصرف مائي مصاب بآلة حادة على الرأس.

تشكيل فريق بحث من مباحث المركز

جرى تشكيل فريق بحث يقوده العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم، والمقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث مركز الفيوم، والرائد أحمد السوهاجي معاون مباحث المركز، تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، ونجحت جهود الفريق خلال 24 ساعة الماضية في كشف اللغز وأن وراء جريمة قتل الشاب، عاطل يدعى 'محمد ا ر'، 19 عامًا، ويقيم بقرية دمو.

استدراج المجني عليه وقتله وسرقة مبلغ مالي

وأشارت التحريات إلى أن المتهم استدرج المجني عليه، بعد أن أوهمه أنه يريد تغيير مبلغ مالي كبير من الدولارات إلى جنيهات مصرية.

وأوضحت التحريات أن المجنى عليه ذهب للجاني بحسن نية معتقدًا أن لديه نقود بالعملة الأجنبية، وأحضر معه مبلغ مالي، إلا أن المتهم استولى على المبلغ الذى بحوزة المجني عليه، بعد ضربه على رأسه بقطعة حديد فأرداه قتيلا، ثم حمل جثته على دراجة بخارية وألقى بها فى مصرف مياه بنطاق الوحدة المحلية لقرية كفور النيل التابعة لمركز الفيوم.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.