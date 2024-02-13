تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة جاره في الفيوم

أجلت محكمة جنايات الفيوم اليوم الدائرة السادسة برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمرو أبو الاسرار، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، محاكمة المتهم حسام.ر.أ في التهم المنسوبة إليه في قتل جاره "سيد خلف عويس" بضربه بالفأس على رأسه متعمداً، إلى الأول من أبريل المقبل لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لطيف، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل لرجل في الأربعينات من العمر بطريقة بشعة في قرية الإعلام بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الفيوم وتبين مصرع شخص يدعى سيد عويس خلف في العقد الرابع من عمره على يد جاره. حيث كان المجني عليه يجلس أمام منزله بصحبة زوجته، وقام جاره بالاعتداء عليه من الخلف بفأس ضخمة مما أدى إلى وفاته على الفور، وسط صراخ زوجته التي أصيبت بحالة من الذعر والخوف.

وتبين من التحريات الأولية أن المجني عليه، كان دائم التدخل لمنع الجاني من ضرب والدته، وفي إحدى المرات دفعه فوقع على الأرض فاعتبرها إهانة له، وتحين الفرصة ووجد أن المجني عليه جالسا أمام المنزل، فدخل إلى منزله وأحضر فأسا يستخدمه في عمله في المعمار، وانهال عليه ضربا من الخلف، ما تسبب في إصابته بكسور متعددة في جمجمة الرأس، وتم نقله إلى مستشفى الحياة بمدينة الفيوم، فلفظ أنفاسه الأخيرة بعد دقائق من الوصول.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الفيوم، بالتعاون مع مباحث مركز شرطة سنهور، من القبض على شخص قام بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، حيث قدّم نفسه كتاجر يتاجر في الهواتف المحمولة مع وعود بأرباح كبيرة، وتمكن من الحصول على مبلغ مالي يصل إلى أكثر من 8 ملايين جنيه منهم للاستثمار في تجارة الهواتف المحمولة، ولكنه رفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.