الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب مصرى عقب تعرضه لحادث دهس فى السعودية

الشاب المصرى من الفيوم
الشاب المصرى من الفيوم

لقى شاب مصري من قرية سنهور القبلية التابعة لمركز سنورس في الفيوم، مصرعه عقب تعرضه لحادث سير في السعودية، أثناء ذهابه إلى عمله.

وعقب وقوع الحادث هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت الشاب إلى مشرحة أحد المستشفيات بالسعودية.

وبالفحص تبين أنه مصري الجنسية، ويدعى شعبان "محمد محمود عبدالواحد"، في الفيوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وقال خالد عبدالواحد، أحد أصدقاء الشاب، إن أسرة الراحل أصيبت بحالة حزن عقب وفاة نجلهم إثر تعرضه لحادث سير أثناء ذهابه إلى مقر عمله بالسعودية.


وأضاف "خالد" أن الشاب المتوفي سافر إلى الأراضي السعودية منذ 5 أيام فقط وفي اليوم الخامس وقع الحادث قائلا: صدق الله عندما قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، مضيفًا أن الله قد كتب له الوفاة هناك وهذا قدر الله واقع لا محال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتابع أن الشاب الراحل كان يتمتع بحسن الخلق والأخلاق الطيبة بين أهالي قرية سنهور القبلية التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم.

وأوضح أن السلطات السعودية صرحت بدفن ونقل جثمان الشاب إلى قريته دون الحاجة إلى تشريحه، فلا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وأن الوفاة جاءت نتيجة حادث سير تعرض له الراحل في أثناء عودته من عمله.

وينتظر أهالي القرية وصول جثمان الراحل من السعودية؛ لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير ودفنه في مقابر الأسرة بالفيوم.

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