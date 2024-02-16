مصرع شخصين فى حادث تصادم بالفيوم

استقبلت مشرحة مستشفى الفيوم العام جثماني شخصين، ألقيا مصرعهما إثر اصطدام سيارة ملاكي مسرعًا بدراجة النارية بطريق الفيوم بني سويف بسبب السرعة الزائدة وعدم السيطرة على عجلة القيادة مما أدى إلى التصادم.

مصرع شخصين بطريق الفيوم بني سويف

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد اسلام لطيف، مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بحدوث اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية بطريق الفيوم بني سويف وأسفر عن مصرع شخصين.

وعلى الفور، انتقلت سيارات مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.