الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

لمدة 30 يوما.. تعرف على التحويلات المرورية بعد الغلق الكلى لشارع يوسف عباس

التحويلات المرورية
التحويلات المرورية

نشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بعدد من المحطات بشارع يوسف عباس بالقاهرة

وتستلزم الأعمال الإنشائية الغلق الكلى والجزئى بالاتجاهين لشارع يوسف عباس وتم البدء في تنفيذ الأعمال اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 15/2/2024 لمدة (30 يومًا من الساعة 12:05 صباحًا «ليلًا ونهارًا»)، وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

أولًا: محطة الاستاد

- الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر اتجاه طريق العروبة بالوصلة من تقاطعه مع شارع ابن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التونى.. سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من مناطق طريق النصر إتجاه طريق العروبة يسلك يمينًا إلى شارع إبن فضلان فشارع عمارات التوفيقية فشارع خضر التونى فشارع يوسف عباس إتجاه طريق العروبة.

- القادم من طريق النصر اتجاه طريق العروبة يسلك يمينًا إلى شارع ابن فضلان فشارع الطيران تجاه العروبة.

الغلق الجزئى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق العروبة اتجاه طريق النصر بالمنطقة المقابلة للوصلة من تقاطعه مع شارع إبن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التونى وإنشاء طريق بديل عن طريق إزالة الأرصفة الملاصقة لإستاد القاهرة ونادى الزهور.

ثانيًا: محطة الشهيد هشام بركات

-الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من شارع عبدالعزيز الشناوى إتجاه طريق النصر بالوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكرين.. سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من مناطق شارع عبدالعزيز الشناوى إتجاه طريق النصر يسلك يمينًا إلى شارع السوق فيسارًا خلف مدرسة الشهيد «رامى محمد الجنجيهى» فيسارًا شارع المهندسين العسكرين فيمينًا إلى شارع يوسف عباس تجاه طريق النصر.

 

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- الغلق الجزئى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر اتجاه شارع عبدالعزيز الشناوى بالمنطقة المقابلة للوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكرين وإنشاء طريق بديل عن طريق إزالة الأرصفة الملاصقة لنادى الماسة ووحدة القوات الجوية.

ثالثًا: محطة جامعة الأزهر

- استكمال الغلق الكلى لشارع يوسف عباس في الوصلة من شارع عبدالعزيز الشناوى حتى شارع على أمين في الإتجاهين.. سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من شارع عبدالعزيز الشناوى فيمينًا إتجاه شارع الطيران فيمينًا اتجاه شارع على أمين.

-القادم من شارع على أمين اتجاه شارع عبدالعزيز الشناوى يسلك يمينًا شارع الطيران وإستكمال خط السير.

القادم من شارع يوسف عباس اتجاه شارع على أمين يسلك يسارًا شارع عبدالعزيز الشناوى فيمينًا شارع الطيران

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة. 

الغلق الكلي لشارع يوسف عباس شارع يوسف عباس التحويلات المرورية الادارة العامة لمرور القاهرة شارع الطيران

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