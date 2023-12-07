غلق طريق الواحات لمدة يومين لأعمال الأتوبيس الترددي

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال إزالة ورفع الكمر المعدني ضمن أعمال توسعة كوبري (۸) الكائن تحديدًا أعلى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الواحات، وذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددي الذكي على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وتشير محافظة الجيزة، إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي أسفل الكوبري بطريق الواحات وذلك لمدة يومين، وذلك من الساعة ١٢صباح غد الجمعة، وحتى الساعة ٦ صباح يوم السبت المقبل، على أن تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعة.

وأوضحت المحافظة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، نسّقت مع الشركة المُنفذة لتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:

- تم استحداث طريق بديل لطريق الواحات على الجانب الأيمن لمنطقة الأعمال أسفل الكوبري؛ لتحويل حركة المرور اثناء أعمال رفع الكمر المُشار إليه.

- قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين بوجود منطقة أعمال.

- كما عيّنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.