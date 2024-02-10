السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لمدة شهر.. غلق كلى لميدان أسفل طريق الدائرى الأوسطى "كوبرى بتروجيت"

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في ضوء طلب الشركة المسند إليها الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل- خط ٦ أكتوبر تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق للقيام بتركيب "كمر خرساني من الحجم الكبير" الخاص بمسار مشروع المونوريل بطريق المحور المركزي الموازي تحديدًا أسفل طريق الدائري الأوسطي "كوبري بتروجيت".

الأمر الذي  يستلزم غلقًا كليًا للميدان الكائن بطريق المحور المركزي الموازي بالموقع المُشار إليه، وذلك لمدة "شهر"، بدءًا من اليوم حتي صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٩ على أن تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعة.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلات المرورية الآتية:

أولًا: الاتجاه القادم من طريق الواحات وطريق المحور المركزي تصبح حركة المركبات القادمة من ميدان الواحات وطريق المحور المركزي وترغب بالسير باتجاه محور جمال عبدالناصر، والمنطقة الصناعية تسلك الطريق المستحدث "مسار التحويلة الأولى" وصولًا إلى المحور المركزي الموازي حتى فتحة الدوران الأولى، ثم الدوران والعودة مرة أخرى للمحور المركزي الموازي واستكمال السير به حتى تجاوز منطقة الأعمال.

ثانيًا: الاتجاه القادم من المنطقة الصناعية: حركة المركبات بطريق المحور المركزي الموازي بالاتجاه القادم من المنطقة الصناعية وترغب بالسير بالمحور المركزي الموازي اتجاه منطقة البنوك وميدان سيتي سكيب تسلك الطريق المستحدث "مسار التحويلة الثانية" وصولًا إلى فتحة الدوران الكائنة أسفل الكوبري ثم الدوران والعودة مرة أخرى إلى "مسار التحويلة الأولى" وصولًا إلى المحور المركزي الموازي عقب تجاوز منطقة الأعمال. 

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة. 

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من المارّة وقائدي المركبات الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتجنب التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال.

المونوريل الهيئة القومية للأنفاق محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

مواد متعلقة

شغال الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس والاسم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024| مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتائج الامتحانات

الأكثر قراءة

عاجل| فلسطين: مصر الأكثر حرصًا على إدخال المساعدات إلى غزة.. وبايدن "مخطئ"

عاجل| قبل رمضان.. تفاصيل خطة نتنياهو لاجتياح رفح الفلسطينية

تحديث لحظي.. تعرف على أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت

إزالة "جسم غريب" من عين طفل فلسطينى بـ"طب طنطا".. وأمه تشكر الرئيس السيسى

قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة

انتحلت اسم شقيقتها.. السجن المشدد 10 سنوات غيابيًا لربة منزل بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح

عاجل| قبل رمضان.. تفاصيل خطة نتنياهو لاجتياح رفح الفلسطينية

اليوم الـ27 للعدوان.. غارات إسرائيلية مكثفة على خان يونس ورفح