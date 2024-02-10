لمدة شهر.. غلق كلى لميدان أسفل طريق الدائرى الأوسطى "كوبرى بتروجيت"

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في ضوء طلب الشركة المسند إليها الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل- خط ٦ أكتوبر تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق للقيام بتركيب "كمر خرساني من الحجم الكبير" الخاص بمسار مشروع المونوريل بطريق المحور المركزي الموازي تحديدًا أسفل طريق الدائري الأوسطي "كوبري بتروجيت".

الأمر الذي يستلزم غلقًا كليًا للميدان الكائن بطريق المحور المركزي الموازي بالموقع المُشار إليه، وذلك لمدة "شهر"، بدءًا من اليوم حتي صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٩ على أن تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعة.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلات المرورية الآتية:

أولًا: الاتجاه القادم من طريق الواحات وطريق المحور المركزي تصبح حركة المركبات القادمة من ميدان الواحات وطريق المحور المركزي وترغب بالسير باتجاه محور جمال عبدالناصر، والمنطقة الصناعية تسلك الطريق المستحدث "مسار التحويلة الأولى" وصولًا إلى المحور المركزي الموازي حتى فتحة الدوران الأولى، ثم الدوران والعودة مرة أخرى للمحور المركزي الموازي واستكمال السير به حتى تجاوز منطقة الأعمال.

ثانيًا: الاتجاه القادم من المنطقة الصناعية: حركة المركبات بطريق المحور المركزي الموازي بالاتجاه القادم من المنطقة الصناعية وترغب بالسير بالمحور المركزي الموازي اتجاه منطقة البنوك وميدان سيتي سكيب تسلك الطريق المستحدث "مسار التحويلة الثانية" وصولًا إلى فتحة الدوران الكائنة أسفل الكوبري ثم الدوران والعودة مرة أخرى إلى "مسار التحويلة الأولى" وصولًا إلى المحور المركزي الموازي عقب تجاوز منطقة الأعمال.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من المارّة وقائدي المركبات الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتجنب التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال.