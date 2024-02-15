الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس تشكيل عصابي نسائي تخصص في سرقة السيدات بالجيزة

تشكيل عصابي نسائي
تشكيل عصابي نسائي

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس تشكيل عصابى نسائى تخصص في سرقة السيدات بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه. 

وكانت نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 3 سيدات "لإثنين منهن معلومات جنائية"، وسائق مركبة توك توك "له معلومات جنائية"، لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقةمبلغ مالى، 8 بطاقات إئتمان، بطاقة الرقم القومى وبعض الكارنيهات من "إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة العجوزة، أرشدوا عن المسروقات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.

النيابة العامة تشكيل عصابي الأجهزة الأمنية

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