حبس تشكيل عصابي نسائي تخصص في سرقة السيدات بالجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس تشكيل عصابى نسائى تخصص في سرقة السيدات بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

وكانت نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 3 سيدات "لإثنين منهن معلومات جنائية"، وسائق مركبة توك توك "له معلومات جنائية"، لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقةمبلغ مالى، 8 بطاقات إئتمان، بطاقة الرقم القومى وبعض الكارنيهات من "إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة العجوزة، أرشدوا عن المسروقات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.