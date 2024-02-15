"كانت هتضيع رجولتي".. عامل يحاول الانتقام من زوجته بـ"طريقة غريبة"

لجأ عامل إلى حيلة قاسية للانتقام من زوجته ردا على رفعها دعوى طلاق ضده بسبب إدمانه المخدرات، إذ اتهمها وأسرتها بضربه في منطقة حساسة بجسده والتسبب في ضياع رجولته.

وأجرت نيابة المعادي، تحقيقات موسعة في اتهام عامل لزوجته وأسرتها بالاعتداء عليه ضربًا وإحداث إصابات له في منطقة حساسة بجسده منها جرح متهتك.

وتوصل رجال مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، إلى عدم صحة ادعاء المجني عليه، بأن زوجته وأسرتها اعتدوا عليه ضربًا وإحداث إصابات له في منطقة حساسة بجسده، وأنه أحدث إصابته بنفسه، واتهم زوجته وأسرتها بارتكاب واقعة التعدي عليه.

وتبين من التحريات أن المصاب على إثر خلافات زوجية بينه وبين زوجته، بسبب إقامتها دعوى طلاق للضرر منه، لرفضها العيش معه بسبب تعاطيه للمواد المخدرة بحد زعمهان قرر الانتقام منها واختمر في ذهنه حيلة بإصابة نفسه واتهام زوجته وأسرتها، معتقدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم وحبسهم بسبب اتهامهم.

وتمكنت تحريات المباحث من كشف ملابسات الواقعة، وتم عرض المتهمين على جهات التحقيق التي ستباشر معهم التحقيقات في القضية.

وبسؤال الزوجة أنكرت ارتكابها الواقعة، وقالت إن زوجها دائم تعاطي المواد المخدرة وبخاصة “الآيس”، وسبق حجزه بمصحات الإدمان، وفي الأونة الأخيرة اتفقت مع شقيق زوجها لإحضار فريق طبي من مصحة لعلاج الإدمان، وقاموا باصطحابه للمستشفى وأثناء تغيير ملابسه اكتشفوا إصابته المنوه عنها.

وبعمل التحريات تبين أنه قام بإحداث إصابتة بنفسه، وأضافت التحريات أنه ارتكب الواقعة، لقيامها برفع دعوى طلاق للضرر وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.