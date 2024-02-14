الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل إصابة طفلة صدمها أتوبيس نقل عام فى أكتوبر

اسعاف
اسعاف

أصيبت طفلة بإصابات خطيرة، اليوم الأربعاء، صدمها  أتوبيس نقل عام  بسبب السرعة الجنونية في أكتوبر.

تلقى اللواء هانى شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من العقيد أحمد أبوبكر مفتش مباحث أكتوبر، يفيد اصطدام أتوبيس نقل عام بطفلة تدعى «جمانة، ن» 9 سنوات، مقيمة في أكتوبر، ومصابة بكسور في الجمجمة ونزيف من الأنف والأذن والحالة سيئة للغاية ولا يمكن استجوابها.

وبسؤال والدها أفاد بأنه كان يسير رفقه نجلته المصابة وفوجئ بأتوبيس نقل عام يسير بسرعة جنونية واصطدم بنجلته، ما أدى إلى إصابتها، جرى التحفظ على قائد الأتوبيس.

اتوبيس نقل عام السرعة الجنونية اصابات خطيرة مفتش مباحث أكتوبر

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