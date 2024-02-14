الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دهسهما "جرار".. مصرع طفلة وإصابة شقيقتها أثناء ذهابهما للمدرسة في قنا

جثة طفلة
جثة طفلة

لقيت تلميذة مصرعها وأصيبت شقيقتها، اليوم الأربعاء، أثناء ذهابهما إلى المدرسة بعد دهسهما جرار محمل قصب بمنطقة كوم شافع بقرية الشيخ بمركز نجع حمادي.
 

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع تلميذة وإصابة شقيقتها دهسهما جرار زراعي بمركز نجع حمادي.



وتبين من تحريات اللواء أحمد بديوى مدير المباحث الجنائية، مصرع «فاطمة.ن.ج» 9 أعوام وإصابة شقيقتها سلمى 7 أعوام، حالتها خطيرة حيث دهسهما جرار زراعي محمل قصب أثناء ذهابهم للمدرسة بقرية الشيخ على مركز نجع حمادي فتم نقل الجثة والمصابة إلى مستشفى بهجورة في نجع حمادي.

 

حرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها.

نجع حمادي دهس جرار محمل قصب مصرع

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