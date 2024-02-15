"بيطبعوا فلوس".. كواليس مداهمة وكر عصابة الدولارات والذهب في أكتوبر

قررت النيابة العامة بأكتوبر حبس أعضاء عصابة تزوير الدولارات، عقب إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم 17 ألف دولار يقومون بترويجها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مستغلين تذبذب سعر الدولار وارتفاع سعره في السوق السوداء.

نتائج التحقيقات

وكشفت التحقيقات عن ضبط الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لعصابة تخصصت في ترويج العملات الأجنبية المزيفة والنصب على المواطنين بعدما أسفرت تحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، عن قيام 3 مسجلين خطر و3 أصدقائهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج العملات الأجنبية المقلدة والنصب على المواطنين راغبى شراء العملات الأجنبية من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.

مداهمة وكر طباعة الدولارات

توصلت تحريات الاجهزة الامنية الى تحويل المتهمين شقة احدهم بمدينة اكتوبر وكرا لنشاطهم فداهمتها قوات الأمن.

وألقي القبض عليهم وضبط بحوزتهم (17700 دولار مقلدين، 98 ألف جنيه، 5 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، 8 قطع أسلحة بيضاء، بندقية صيد، أقراص مخدرة، كمية من المشغولات الذهبية، سيارة ملاكي ملك أحدهم).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة للتعاطي والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي وأضافوا أنهم تحصلوا على العملات المقلدة من مالك مقهى مُحبوس على ذمة قضية تقليد عملة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.