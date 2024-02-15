"خلافات الجيرة" كلمة السر في أغلب قضايا القتل

الجار للجار هكذا وصانا الرسول صلى الله عليه وسلم باحترام الجار وتقديره، لكن في الآونة الأخيرة انتشرت جرائم القتل البشعة بين الجيران.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز جرائم القتل والتي كانت خلافات الجيرة فيها هي كلمة السر.

ضبط متهم بقتل جاره في الإسكندرية

شهدت الإسكندرية جريمة قتل بشعة، حيث أقدم فني ريسيفر على قتل جاره صاحب محل منظفات، باستخدام سلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة بينهما، وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.

وكان قد تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية، بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود متوفي.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: مالك محل منظفات توفي إثر إصابته بجرح طعني بالجسم، وطرف ثان: فنى "ريسيفرات" لوجود خلافات حول الجيرة تعدى خلالها الثاني على الأول بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه والأداة المُستخدمة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

طعنة في الصدر.. قتل شاب على يد جاره في دار السلام

وبأول أمس، شهدت منطقة دار السلام مشاجرة راح ضحيتها شاب يدعى "محمود أبو زيد"، والذي قتل على يد جاره المسن بطعنة نافذه في الصدر.



كانت البدابة بتلقي قسم شرطة دار السلام بلاغ يفيد بوجود قتيل بأحد الشوارع بدائرة القسم، فعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وعثرت عل جثة شاب مطعون بسكين في صدره.



وبإجراء التحريات، تبين أن المجني عليه يدعى "محمود أبو زيد"، 36 سنة، مقيم بمفرده في شقة والديه المتوفيين، وبتفريغ كاميرات المراقبة كشفت أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليه، ويُدعى "سيد " 65 عامًا، وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مقتل شخص وإصابة آخر بسبب خلافات الجيرة في الغربية

وبآخر الشهر الماضي، أقدم 3 أشخاص على قتل شخص ونجل شقيقه باستخدام عصيان خشبية بسبب مشاكل الجيرة بمحافظة الغربية.

وكشفت وزارة الداخلية، عن ملابسات بلاغ لمركز شرطة كفرالزيات بالغربية من أحد المستشفيات باستقبال جثة عامل ونجل شقيقه مصاب بجرح في الرأس وبالفحص تبين تعدي 3 أشخاص عليهما بالضرب باستخدام عُصى خشبية، فأحدثوا إصابتهما التي أودت بحياة الأول خلال مشاجرة بينهم بسبب خلافات حول الجيرة.

عقب تقننين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين والأدوات المستخدمة "3 عُصى خشبية" وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



بسبب لعب العيال.. قتل جاره بـ5 طعنات فى قنا

وفي قنا أقدم مواطن على قتل جاره ب5 طعنات نافذة بسبب مشاكل لهو الأطفال التي أسفرت عن وجود مشاكل وخلافات الجيرة بينهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، من القبض على قاتل جاره بـ5 طعنات آلة حادة "مطواة" بسبب لعب الأطفال في الشارع داخل عزبة حامد، التابعة لبندر قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم قنا برئاسة المقدم محمد بهاء، مأمور القسم، يفيد بنشوب مشاجرة بين أسرتين جيران أسفرت عن مقتل الشاب "إبراهيم. ع. م"، في الثلاثينيات من العمر على يد جاره في عزبة حامد بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم قنا إلى مكان الواقعة، وتم القبض على "م. ع" المتهم في ارتكاب الجريمة وقتل جاره بسبب مشاجرة نشبت بينهما على لعب الأطفال الذين كسروا زجاج الشيشة بالأحجار التي كانوا يلقونها على بعضهم، وعندما ذهب والد المجني عليه لمعاتبة جيرانه، حدثت مشادة بينهم فجاء نجله مدافعًا عن والده فقُتل على يد المتهم بـ5 طعنات سلاح أبيض "مطواة"



"مكنش قصدي".. اعترافات المتهم بقتل جاره في المنوفية

وفي المنوفية أقر متهم بقتل جاره أمام جهات التحقيق بارتكابه جريمة قتل المجني عليه بعدم قصد مبررًا حدوث مشادة كلامية نشبت بينهم على سلالم العقار محل سكنهما فقام بدفعه فسقط من على الدرج جثة هامدة.



وتابع المتهم، فاغتمر في ذهنه التخلص من جثته خشيا من القبض عليه وقام بوضع المجني عليه داخل جوالين بلاستيك وألقى به داخل مصرف قريب من محل الواقعة.



وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات بلاغ ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية، بغياب زوجها موظف بالمعاش، عن مسكنهما.

عقب تقنين الإجراءات، تبين أن مزارع وراء تغييه وتم ضبطه وأقر بارتكابه الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر

قانوني يوضح عقوبة القتل

قال المستشار هيثم الفاوي المحامي المختص في القضايا الجنائية، إن قانون العقوبات المصري فرق بين العقوبة بجرائم القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد وبين القتل دون سبق إصرار أو ترصد.

تصل عقوبة القتل المقترن بالرصد والترصد للإعدام، أما دون الرصد والترصد فتصل للسجن المؤبد أو المشدد، وفقًا للمادة 230 من القانون والتي نصت على أن " كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام".



كما نصت المادة 233 من القانون المصري على: "من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام".

وكذلك نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.



كما أوضحت المادة 235 عن عقوبة المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.