طعنة في الصدر.. ننشر صور شاب قتل على يد جاره في دار السلام

حصلت «الدستور» على صور المجني عليه ويدعى "محمد"، والذي قُتل على يد مسن بعد نشوب مشاجرة بينهما في دار السلام .

تفاصيل الواقعة

كانت البدابة بدأت بتلقي قسم شرطة دار السلام بلاغًا يفيد بوجود قتيل بأحد الشوارع بدائرة القسم،على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وعثرت عل جثة شاب مطعون بسكين في صدره.

وبإجراء التحريات، تبين أن المجني عليه يدعى "محمد"، 36 سنة، مقيم بمفرده في شقه والديه المتوفيين، وبتفريغ كاميرات المراقبة كشفت أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليه، ويُدعى "سيد "عمره 65 عامًا، وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المجني عليه

محمد المجني عليه

مكان الواقعة بدار السلام