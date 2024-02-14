الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"عاكس مراتي واتنمر عليها".. مسن قتل شابا وأشعل سيجارة في دار السلام

جثة
جثة

«عاكس مراتي واتنمر عليها»، أسباب ساقها رجل مسن يتجاوز العقد السادس من العمر، للدفاع عن نفسه من تهمة توجيه طعنة نافذة لشاب في الجسد بمنطقة دار السلام.

كلمه على انفراد

تفاصيل الحادث بدأت وقت عرض إحدى المباريات، وحيث أن المتهم يعمل في المقهى عقب عودته من العمل في شرم الشيخ وتوقف موسم السياحة، جلس بعد انتهاء المبارة مع عدد من أصدقائه ومعهم نجل المتهم، وحضر المتهم وعليه علامات الريبة والشك وطلب من المجني عليه «محمود. أ»، شاب ثلاثيني، أن يتحدث معه على انفراد.

واستجاب له المجني عليه، وعندما خرج ليصغى لما يقول أخرج العجوز سلاح أبيض - سكين- من ملابسه وطعنه في صدره، فنهض نجل المتهم من مكانه عقب رؤية والدة يتعدى على الضحية وأمسك منه السلاح عنوة ومسحها من الدم، ثم تركهم المتهم وأشعل سيجارة وأمسكه أهالي المنطقة.

شهود العيان يروون كواليس الحادث

استمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أن المتهم ادعى أن المجني عليه عاكس زوجته وتنمر عليها، فقرر تأديبه، موضحين أن المجني عليه كان طيب السمعة ومتعلم وكان يعمل في مجال السياحة ويعيش بمفرده عقب وفاة والديه وزواج أشقائه.

وقال آخرين إن المجني عليه كان مدمنا للمواد المخدرة، قبل أن يتوقف ويلتزم أخلاقيًا ودينيًا حتى شهد الجميع له بحسن أخلاقه.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة دار السلام

كانت ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مسن قتل شاب بطعنة سكين بدائرة قسم شرطة دار السلام.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود قتيل بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين قيام مسن عمره 60 عاما بقتل شاب ثلاثيني بسبب التنمر، حيث تشاجر المتهم مع القتيل وقام بطعنة بسكين في صدره وجرى ضبط المتهم، تحرر المحضر اللازم بالواقعة.

منطقة دار السلام طعنة نافذة شهود العيان قسم شرطة دار السلام

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