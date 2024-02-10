السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس ربة منزل متهمة بقتل طفل لسرقته مبلغ مالي منها في دار السلام

حبس ربة منزل
حبس ربة منزل

قررت نيابة دار السلام، اليوم السبت، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بقتل طفل لسرقته مبلغ مالي منها.

تلقى قسم شرطة دار السلام، إخطارا من مستشفى المنيرة العام، باستقباله جثمان طفل عمره 12 سنة، ومقيم بمحافظه السويس ومصاب بكدمات بالعين وسحجات متفرقة بالجسم.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خالة المتوفي وعمرها 40 سنة ربة منزل، بسبب قيامه بسرقة مبلغ مالي منها.

وبسؤال المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت أن المجني عليه مقيم رفقتها أثناء الإجازة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

تلقى قسم شرطة دار السلام إخطارا من مستشفى المنيرة العام، باستقباله جثمان طفل عمره 12 سنة، ومقيم بمحافظه السويس ومصاب بكدمات بالعين وسحجات متفرقة بالجسم.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خالة المتوفي وعمرها 40 سنة ربة منزل، بسبب قيامه بسرقة مبلغ مالي منها.

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