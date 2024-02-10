السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سيدة قتلت ابن شقيقتها 4 أيام في دار السلام

حبس سيدة
حبس سيدة

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم، بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بقتل طفل شقيقتها لسرقته مبلغ مالي منها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة دار السلام إخطارا من مستشفى المنيرة العام، باستقباله جثمان طفل عمره 12 سنة، ومقيم بمحافظه السويس ومصاب بكدمات بالعين وسحجات متفرقة بالجسم.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خالة المتوفي وعمرها 40 سنة، ربة منزل، بسبب قيامه بسرقة مبلغ مالي منها.

وبسؤال المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت أن المجني عليه مقيم رفقتها أثناء الإجازة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

نيابة دار السلام الجزئية تحريات المباحث مبلغ مالي جثمان طفل سرقة مبلغ مالى

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