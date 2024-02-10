السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيدة تقتل ابن أختها في دار السلام

متهمة
متهمة

أقدمت سيدة على تعذيب ابن أختها حتى الموت أثناء قضاءه الإجازة معها بدار السلام.

تلقى قسم شرطة دار السلام إخطارا من مستشفى المنيرة العام باستقباله جثمان طفل يبلغ من العمر 12 سنة، وهو مقيم بمحافظة السويس ومصاب بكدمات في العين وجروح متفرقة في الجسم. 

وبعد إجراء التحريات، تبين أن خالة المتوفى، التي تبلغ من العمر 40 سنة وتعمل ربة منزل هي من ارتكبت الواقعة بسبب قيام الطفل بسرقة مبلغ مالي منها.

وبعد استجواب المتهمة، اعترفت بارتكاب الواقعة وأضافت أن المجني عليه كان يقيم معها أثناء الإجازة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة.

دار السلام مستشفي المنيرة العام جثمان طفل كدمات بالعين خاله ربة منزل

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