الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بإشعال النيران فى صديقه بالزيتون لـ5 أبريل

محاكمة
محاكمة

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم، محاكمة ميكانيكي أشعل النيران في صديقه خلال نومه بمنطقة الزيتون إلى جلسة 5 أبريل المقبل.

جاء في محضر القضية رقم 4400 لسنة 2023 إداري الزيتون، أنه في الثالثة صباحًا، ورد اتصال من غرفة النجدة يفيد نشوب حريق في محل الزيوت داخل ورشة فنية لصيانة السيارات، وتبين وجود شخص مصاب داخل المحل يدعى «ع. أ.»، وتم نقله للمستشفى في حالة حرجة، وعقب ذلك توفى.

وتبين من توقيع الكشف الطبي أنه يعاني من حريق لهب من الدرجة الثانية للثالثة بالجسم ولا يمكن استجوابه حيث أن حروقه تتمثل في الوجه والصدروالظهر والذراعين والساقين.

كما تبين أن هناك عاملا آخر كان يتواجد معه داخل الورشة فر هاربًا من موقع الحريق، وعلل أن سبب الحريق ماس كهربائي شب في فرشة المتوفي خلال نومه، وعندما حاول إطفاء النيران أصيب بحروق في يده، فخاف من أن تمتد النيران إليه، وفر هاربًا.

وتبين من التحقيقات أن المتهم الذي يعمل مع المجني عليه هو وراء إشعال النيران فيه خلال نومه من خلال قداحة برفقته- ولاعة- وتسبب في إصابته التي انتهت بوفاته.

محكمة جنايات القاهرة ميكانيكي منطقة الزيتون عابدين الزيتون

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