اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بالتخلص من زميله فى الزيتون

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، استكمال محاكمة عامل بتهمة قتل شخص، بسبب خلافات سابقة بينهما.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار يسرى محمد زكري، وعضوية المستشارين محمود فؤاد ومجاهد على مجاهد، وأمانة سر سيد حجاج.

نتائج التحقيقات

كشفت التحقيقات عن أن خلافات سابقة تجددت بين المتهم والمجني عليه، انتهت بتشاجرهما وطعن المتهم للضحية بسلاح أبيض، فتوفي متأثرًا بإصابته فور نقله للمستشفى العام لإسعافه.

وتبين من الفحص أن المتهم بائع، واعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهم على النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات، التي حددت جلسة اليوم لمحاكمته.