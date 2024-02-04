الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة عامل بتهمة قتل شخص بعابدين

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، جلسة محاكمة عامل بتهمة قتل شخص، بسبب خلافات سابقة بينهما.

كشفت التحقيقات أن خلافات سابقة تجددت بين المتهم والمجني عليه، انتهت بتشاجرهما وطعن المتهم للضحية بسلاح أبيض فتوفي متأثرًا بإصابته فور نقله للمستشفى العام لإسعافه.

وتبين من الفحص أن المتهم بائع واعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهم على النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات، التي حددت جلسة اليوم لمحاكمته.

جنايات القاهرة محاكمة عامل محكمة الجنايات قتل شخص عابدين

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