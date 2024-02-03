السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بتعذيب ابنته حتى الموت بالمطرية 15 يوما

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة شرق القاهرة بتجديد حبس المتهم بتعذيب ابنته حتى الموت وادعاء سقوطها من علو في منطقة المطرية 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم أنهى حياة ابنته البالغة من العمر 13 عاما بقذفها من علو، ولقيت مصرعها في الحال، وأدعى أمام الجيران والأهالي أنها سقطت عقب وجودها في الشرفة.

وقال طبيب الصحة إن الطفلة تعرضت للقذف وتوفيت نتيجة سقوطها من علو وأن شخصا ما ألقى بها، وعقب سماع أقوال الجيران أكدوا أن والد الطفلة دائم التعدي عليها بالضرب والتعذيب هو ووالدتها.

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