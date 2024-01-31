الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين إثر انقلاب سيارة بالمنيا

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز بني مزار شمال المنيا وتم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة يفيد بإنقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار.

وبالانتقالوالفحص تبين انقلاب سيارة أمام مركز بني مزار بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، واسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 6 أشخاص اخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى، 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث انقلاب سيارة الطريق الصحراوي الشرقي الصحراوي الشرقي مركز بني مزار الأجهزة الأمنية قرية الشيخ فضل

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