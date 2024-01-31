أقوال شهود العيان في حادث انفجار شقة بالطالبية

تستمع نيابة الجيزة الآن لأقوال شهود العيان في حادث انفجار غاز في شقة تدار لصناعة الصابون في الطالبية بالجيزة، والذي أدى إلى اشتعال النيران في العقار المتواجد فيه وتهشم بعض حوائط الشقق السكنية في العقار والتي سقطت على السيارات.

وكشف أحد شهود العيان، أن العقار به شقة تعمل كمصنع كيماويات لإنتاج الصابون، وأنه سمع دوي انفجار في ساعات الصباح الأولى، وأن الحماية المدنية قامت بإخراج أسطوانات كيماوية تساعد في أعمال المصنع، وأن الانفجار سببه أسطوانات الكيماويات التي تم إخراجها من العقار.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بانفجار داخل شقة في عقار مكون من 6 طوابق بمنطقة الطالبية ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 13 شخصا بحروق في الجسم واختناق إثر انفجار داخل مصنع صابون في الطابق الأرضي، مما أدى إلى انهيار حوائط المنزل والعقارات المجاورة وتحطم 3 سيارات أمام المنزل.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات.