الأربعاء 31 يناير 2024
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حوادث

13 مصابًا فى انفجار مصنع صابون بالطالبية

جريدة الدستور

أصيب 13 شخصًا في انفجار حدث داخل جراج بداخله شقة تدار كمصنع لإنتاج الصابون بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب محافظة الجيزة.

وتلقى المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها حدوث انفجار داخل شقة تدار كمصنع لإنتاج الصابون.

وبالفحص تبيَّن حدوث انفجار نتيجة خلط بعض المواد الكيميائية الفعالة لإنتاج مادة الصابون، نتج عن ذلك إصابة 13 شخصًا بحروق وكدمات متفرقة.

وتم ضبط مالك الشقة من بين المصابين وجرى وضعه في المستشفى تحت حراسة مشددة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

انفجار مصنع لإنتاج الصابون شقة محافظة الجيزة الطالبية

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