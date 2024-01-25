الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار جديد ضد عامل متهم بقتل زوجته خنقًا فى الطالبية

ارشيفية
ارشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، حبس  عامل، قتل زوجته خنقًا بسبب خلافات أسرية في الطالبية، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

استمرار حبس عامل قتل زوجته خنقًا

كانت قد أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وكشفت المعاينة عن أن الجثة لسيدة تدعي سارة.خ 29 عامًا، عاملة، والجثة ملقاة على الأرض، وبها إصابات عبارة عن كدمات بالعينين، وسحجات بالرقبة من الجانبين، إثر تعرضها للخنق.

وخلال الاستماع لأقوال والد المجني عليها، والذي اتهم "أحمد.م" زوج ابنته، بقتلها، قبل أن يلوذ بالفرار، وأمرت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم بارتكاب الجريمة، والتصريح بدفن الجثة بعد إعداد تقرير الصفة التشريحية.

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