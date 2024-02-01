مصرع شاب وإصابة 2 إثر انقلاب ميكروباص على كوبرى عين شمس

لقى شاب مصرعه، وأصيب 2 آخران في حادث انقلاب ميكروباص أعلى كوبري عين شمس بمحطة الونش بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السلام العام، ونقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى عين شمس لانتظار المعاينة من النيابة.

بلاغ بالواقعة

كانت البداية بورود بلاغ لقسم شرطة عين شمس من أحد الأهالي، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص أعلى كوبري عين شمس، وأسفر عن مصرع شاب وإصابة 2 آخرين.

على الفور انتقل رجال المباحث رفقة رجال الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم، وقامت أجهزة الأمن التي انتقلت إلى مكان الواقعة بإجراء التحريات اللازمة، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة مستشفى عين شمس، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.