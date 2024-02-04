محاكمة 6 متهمين في "خلية حدائق القبة"

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية حدائق القبة".

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى

كما وجهت لهم النيابة تهم ارتكاب العنف والترويج لارتكاب أعمال عنف، إضافة إلى الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائل تحقيق الأغراض، ومن بين الاتهامات الموجة للمتهمين تهم: حيازة اسلحة مششخنة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن العام، وتمويل الإرهاب ضد المنشات العامة والخاصة.