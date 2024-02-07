تفاصيل حبس متهم هدد زوجته بصور فاضحة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بحبس متهم بتهديد زوجته بصور خادشة للحياء بعدما تعرف عليها عبر الإنترنت وهو خارج البلاد، 6 أشهر.

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهم "م. م" هدد زوجته "ش. أ" بإفشاء أمورًا خادشة وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب عودتها إلى عصمته والتنازل عن الدعاوى المقامة منها قبله ومستحقاتها الشرعية.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم استخدم حسابيه الشخصيين على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "واتس آب" بهدف تسهيل ارتكاب الجريمة، كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها.

وكشفت شهادة المجني عليها، في فترة تطليقها خلعًا من زوجها الثاني تعرفت على المتهم "م. م" أثناء تواجده خارج البلاد عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتطورت العلاقة بينهما إلى أن أثمرت عن زواجهما في ۲۰۱٨، ونظرًا لتواجد المتهم لفترات خارج البلاد فقد كان يتواصل معها هاتفيًا ويلح عليها في طلب مراسلته بصور خاصة لها، وتلبية لطلبه أرسلت له بكامل إرادتها عدة صور لها بعضها وهي عارية من الملابس والبعض الآخر وهي لا ترتدي سوى ملابسها الداخلية إلا أنه بمرور الوقت دبت بينهما الخلافات الزوجية وتصاعدت وتيرة أحداثها واحتدم الخلاف مما دفعها إلى الابتعاد عنه وآل الحال إلى إقامتها عدة دعاوي قضائية ضده بينهما دعوى تطليق للضرر وجنحة تبديد منقولات زوجية وجنحة ضرب وفوجئت به يهددها بنشر هذه الصور والتشهير بها والنيل من سمعتها لحملها على الرجوع إليه والتنازل عن تلك القضايا وعن حقوقها الشرعية.