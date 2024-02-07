النيابة تستمع لأقوال ريهام سعيد فى واقعة "طبيب التجميل"

تستمع نيابة وسط القاهرة الكلية، لأقوال الإعلامية ريهام سعيد في واقعة اتهامها طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، بهتك عرض وإحداث عاهة مستديمة لها نتيجة الإهمال الطبي.

ومازالت الإعلامية في النيابة تدلي بأقوالها أمام المستشار محمد أيمن، لما يزيد عن 10 ساعات.

كان تقدم المحامي محمود كبيش، وكيلًا عن الإعلامية ريهام سعيد، ببلاغ للمحامي العام، ضد الدكتور نادر صعب، لبناني الجنسية، يتهمه بهتك عرضها في أثناء إجرائها عملية جراجية تجميلية لها، وذلك إثر ادعائها بتصويره مقطعا لها يكشف عورتها.