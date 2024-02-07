الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تستمع لأقوال ريهام سعيد فى واقعة "طبيب التجميل"

ريهام سعيد
ريهام سعيد

تستمع نيابة وسط القاهرة الكلية، لأقوال الإعلامية ريهام سعيد في واقعة اتهامها طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، بهتك عرض وإحداث عاهة مستديمة لها نتيجة الإهمال الطبي.

ومازالت الإعلامية في النيابة تدلي بأقوالها أمام المستشار محمد أيمن، لما يزيد عن 10 ساعات.

كان تقدم المحامي محمود كبيش، وكيلًا عن الإعلامية ريهام سعيد، ببلاغ للمحامي العام، ضد الدكتور نادر صعب، لبناني الجنسية، يتهمه بهتك عرضها في أثناء إجرائها عملية جراجية تجميلية لها، وذلك إثر ادعائها بتصويره مقطعا لها يكشف عورتها.

نيابة وسط القاهرة الكلية طبيب التجميل طبيب التجميل اللبناني نادر صعب احداث عاهة

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ريهام سعيد تتهم طبيب التجميل اللبنانى بتشويه وجهها وهتك عرضها

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