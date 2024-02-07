الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

6 مارس.. الحكم على سائق وموظفين بتهمة التزوير بوحدة مرور القطامية

محكمة
محكمة

مدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، الحكم على سائق متورط في تزوير محرر رسمي لسيارة وإصدار رخصة مزورة في منطقة القطامية إلى جلسة 6 مارس المقبل. 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار يسري محمد ذكري بعضوية المستشارين محمد فؤاد، مجاهد على مجاهد، بأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج.

وتبين أن المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية ولكنه اشترك مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي لشركة مساهمة، وقدما تلك الأوراق المزورة لجهة حكومية وهي وحدة مرور القطامية يثبت فيها ملكية السيارة لنفسه وعدم وجود ثمة مستحقات جمركية، كما تورط مع موظفين حكوميين من وحدة المرور في تزوير رخص لسيارة ومنسوب صدورها لوحدة مرور القطامية.

عابدين الحكم سائق محرر رسمي تزوير منطقة القطامية

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