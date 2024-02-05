6 شهور حبس لمتهم بتهديد طليقته بصور خادشة في القطامية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، متهم هدد طليقته بنشر أمور خادشة للحياء في القطامية، بالحبس 6 أشهر.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم هدد طليقته بإفشاء أمورًا خادشة، وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب عودتها إلى عصمته، والتنازل عن الدعاوى المقامة منها قبله ومستحقاتها الشرعية.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم استخدم حسابيه الشخصيين على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "واتس آب"، بهدف تسهيل ارتكاب الجريمة، كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها.