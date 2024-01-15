الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس سنة لطالب هدد شخصًا بصور ابنته فى البدرشين

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة طالب بالحبس سنة مع الشغل، على خلفية اتهامه بتهديد أب بصور خاصة لابنته لإرغامه على قبول الزواج منها، أو إعطائه 30 الف جنيه وتركه بمنطقة البدرشين.

وأحالت النيابة العامة المتهم "ح.م"، 20 سنة، طالب، للمحاكمة امام محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمه تهديد أب وابتزاز بنته، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 20024 لسنة 2022 جنايات مركز البدرشين. 

وكشفت التحقيقات أن المتهم بدائرة مركز شرطة البدرشين  تعدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها دون رضاها بأن التقط صورًا خاصة بها، وكان ذلك التعدي مصحوبًا بتهديد المجني عليها بإفشاء محتوى ما تحصل عليه إذ ما انصاعت إلى طلبه بدفع مبلغ مالي أو الزواج منها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أنشأ واستخدم حسابا خاصا على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بهدف ارتكاب الجرائم سند الاتهامات.

وذكرت التحقيقات عن وجود علاقة صداقة مع المتهم والمجني عليها، على تطبيق الفيسبوك وعلى إثرها قامت بإرسال مقاطع مصوره مرئية وصور بمنزلها، وبعدها قام بابتزازها بتهديده لها كتابة على تطبيق الواتساب، بنشرها والتشهير بها ما لم تمارس معه الفاحشة.

وقال والد المجني عليها “صيدلي” خلال تحقيقات النيابة، أن المتهم تحصل على مقاطع مرئية وصور خاصة بابنته، وابتزازه بتهديده كتابة على تطبيق الوتساب بنشرها والتشهير بها ما لم تمارس معه الفاحشة، أو أن يدفع إليه مبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه.

محكمة جنايات الجيزة طالب الحبس تهديد صور خاصة

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