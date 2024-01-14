الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس 3 سنوات لمتهم بسب موظف في الشرقية

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة جزار بالحبس 3 سنوات، وتغريمه ثلاثمائة ألف جنيه؛ لاتهامه بسب وقذف مدير إدارة الإشغالات والتعديات بجهاز مدينة العاشر من رمضان من خلال "الفيس بوك".

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 11860 لسنة 2023 جنايات أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 3668 سنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "م. ف" مقيم بدائرة قسم أول العاشر، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقذف مدير إدارة الإشغالات والتعديات بجهاز مدينة العاشر من رمضان من خلال الفيس بوك، وذلك نطاق دائرة قسم أول العاشر من رمضان.

وتبين من أمر إحالة المتهم أنه  سب وقذف المجني عليه "محمد. ال" مدير إدارة الإشغالات بجهاز مدينة العاشر من رمضان، بأن أسند إليه أمورًا تحقر منه عن طريق استخدامه حساب خاص يحمل اسم "الصقر الذهبي" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

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