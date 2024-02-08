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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

4 مارس.. محاكمة عامل فى مقهى مزق جسد صاحبه بالزيتون

محاكمة
محاكمة

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، الخميس، محاكمة عامل بمقهى مزّق جسد صاحبه خلال إعداده الإفطار في سكن يجمعهما بمنطقة الزيتون، إلى جلسة 4 مارس المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار يسري ذكري وعضوية المستشارين محمد فؤاد، مجاهد علي، بأمانة سر محمد لسعيد، وسيد حجاج.

عامل بمقهى يمزق جسد صاحبه بالزيتون 
تعود أحداث القضية رقم 1887 لسنة 2023 كلي غرب القاهرة إلى أن ارتبط رضا خضير عبده وعلى رزق صالح بعمل واحد في أحد المقاهي، الذي وفر لهما سكنًا يجمعهما مع آخرين، لأنه من المغتربين وليسوا من سكان القاهرة الذين حضروا إليها بحثًا عن العمل واختلفا، فمزق الأول جسد الثاني.

وجاء في أمر إحالة المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية أن النيابة العامة تتهم رضا خضير عبده، 28 سنة، سائق، عامل بمقهى، لأنه قتل المجني عليه على رزق صالح يونس عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه لما أضمره قبله من ضغينة لسابقة الحط من قدره أمام حشد بمحل عملهما وبمجرد العودة لمحل سكنهما حتى أجهز عليه بسلاح أبيض- سكين- وسدد له طعنة قاتلة بيسار صدره.

محكمة جنايات القاهرة عامل محاكمة منطقة الزيتون

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