إحالة مسجل خطر للجنايات بتهمة الاتجار فى الهيروين

قررت نيابة دار السلام، اليوم الإثنين، إحالة مسجل خطر إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

وكشفت وزارة الداخلية عن حقيقة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاء سيدة بقيام رجال الشرطة باقتحام منزل نجلها وسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية، وتكسير محتويات الشقة بمنطقة دار السلام بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 16 يناير الماضي تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شقيق الشاكية "صاحبة مقطع الفيديو المشار إليه"، وهو عامل سبق اتهامه فى قضيتين "مخدرات"، لاتجاره في المواد المخدرة بالمنطقة محل سكنه بدائرة قسم شرطة السلام، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلوجراما وفرد خرطوش وطلقتان ومبلغ مالي وميزان حساس.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه، وأن جميع الإجراءات تمت في إطار القانون، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.