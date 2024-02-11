الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة "كوارشى" بالبساتين

جثة
جثة

يقوم رجال مباحث قسم شرطة البساتين بتفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور علي مسجل خطر لقي مصرعه، داخل مسكنه بمنطقة البساتين، في ظروف غامضة.

حيث عثر الأهالي بمنطقة البساتين، على جثة لشاب شهير بـ"كوراشي" مسجل خطر مقتولًا داخل منزله بمنطقة البساتين، وعلى الفور أبلغوا رجال الأمن.

بالانتقال والفحص تبين لرجال الأمن أن المجني عليه به عدة إصابات، أبرزها جرح قطعي بالرقبة "ذبح"، وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بنقل الجثة للمشرحة لتوقيع كشف الطب الشرعي.

 

تفريغ كاميرات المراقبة جثة مسجل البساتين كوارشي جثة

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