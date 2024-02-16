الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

كنت بنقذ شاب من بين 4 مسلحين.. كواليس فقد طالب بصره بالمقطم

الشاب
الشاب

تجري النيابة العامة بجنوب القاهرة تحقيقات موسعة في فقدان طالب جامعي لبصره بعد إصابته برش خرطوش في أثناء تدخله لفض إحدى المشاجرات بالمقطم.

وقال الطالب المصاب فادي محمد خلال التحقيقات: كنت راجع مع أصحابي من فرح بنت عمي متجه لبيت أخويا وإحنا في الطريق شفت خناقة وكان فيه 4 أشخاص بيضربوا شاب أصغر مني في السن واستنجد بي.

وأضاف فادي: الشاب اللي كان بيتضرب استنجد بي من 4 أشقاء كانوا يعتدون عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وأنا حاولت أساعده وتدخلت فعلا للدفاع عن الشاب ومنعتهم من تعديهم عليه بالضرب وخدته منهم.

 

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وأكمل فادي محمد المجني عليه: واحد من الطرف الأول تعدى عليا بالضرب وبعد كدا رجع كام خطوة وطلع فرد خرطوش وضرب عليا رش خرطوش في وشي أدى إلى سقوطي على الأرض، وبعدها كمل باقي أشقائه الاعتداء عليا باستخدام سلاح أبيض بعد ما وقعت على الأرض ولما لقوني بنزف جريوا وسابوني.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقي المتهمين وتجري النيابة العامة تحقيقها مع المتهم المضبوط. 

النيابة العامة النيابة العامة بجنوب القاهرة كنت بنقذ شاب كواليس فقد طالب بصره المقطم

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