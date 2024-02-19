حبس عاطل ضُبطت بحوزته كمية من مخدر "الحشيش" غرب الإسكندرية

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية تجديد حبس عاطل 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجرامًا بقصد ترويجها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، يفيد بورود معلومات سرية بنشاط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين، وألقى القبض عليه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجرامًا، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عامل بمغسلة بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا، وتغريمه مبلغًا ماليًا قدره خمسون ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.