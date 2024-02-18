المؤبد غيابيًا لعاطل تعدى بالضرب على ربة منزل لرفضها الزواج منه بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبدالعزيز عبدالله، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد غيابيًا، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالتعدي على ربة منزل وسرقتها.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار عبدالمعطي هاشم روحي، والمستشار أمير مجدي منير، وسكرتير المحكمة حسني عبدالحليم.

أحداث القضية

وترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 28790 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة باب شرقي يفيد بقيام المتهم بالتعدي على ربة منزل وحجز صديقتها وسرقتهما بمحل سكنه، بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات اعتياد المجني عليها الأولي " إ.ح.ا" 35 سنة ربة منزل، بتعاطي مخدر الهيروين، وبتاريخ الواقعة تقابلت مع المجني عليها الثانية صديقتها " ن.م.ر" 23 سنة ربة منزل، ابتغاء الحصول على المخدر، من المتهم " ر.ا.م" عاطل، وطلب منهما الصعود إلى مسكنه وإزاء إلحاح المجني عليها الثانية، لترافقهما إلى مسكن المتهم، حيث أغلق المتهم باب الشقة وحال تواجدهما طلب المتهم من المجني عليها الأولى الزواج، وحال رفضها تعدى عليها ضربًا على مدار عدة أيام، وألحقا بها تعذيبًا بجسدها بأن كبل يديها، وهتك عرضها كرهًا عنها، وتعدى المتهم على المجني عليها الثانية حال حملة سلاحًا وتمكن بتلك الوسيلة من سرقة منقولاتها 3 هواتف محمولة ومبلغ مالي ومصوغات ذهبية وتركهما بعد ذلك، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.