السجن المشدد 15 سنة لعاطل خطف طالبين بالتحايل في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 عاما عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بخطف طالبين.

بلاغ بخطف طفلين

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 34852 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ببلاغ بقيام المتهم بخطف طفلين تحت الإكراه بدائرة القسم.

المتهم حاول التعدي عليهما

كشفت التحقيقات، أنه حال سير المجني عليهم " م.ع.ع" طالب و" م.ص.ق" طالب، بمنطقة الشمعدان تقابلا مع المتهم " ر.س.ج" عاطل، وسألاه علي مقهي ليجلسا عليها فطلب منهما مرافقته لمبتغاهم وطلب منهم انتظاره بمدخل عقار حتي رجع إليهما ليدلهما علي المقهي المقصود، اللي أنهم فوجئا به مشهرا سلاح أبيض كتر في مواجهتما واكرهم علي الدخول بالإكراه داخل شقة بالطابق الأرضي مستخدما السلاح الأبيض في تهديدهم، مريدا التعدي علي أحدهم بنزع ملابسه، وفروا من الشقة محل الواقعة، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بخطف فتاه والشروع فى قتل امين شرطة فتاه بسلاح ناري، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوى، والمستشار وليد محمد الجلاد، والمستشار خالد خلف عبد اللطيف، وسكرتير المحكمة السيد الوزيرى.