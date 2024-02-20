«شهيد شهامة» جديد في منشأة ناصر.. القصة الكاملة لمقتل ثلاثيني بطعنة فى الصدر

«شهيد شهامة» جديد في منطقة منشأة ناصر.. هذه هي واقعة تدخل شاب لفض مشاجرة بين أثنين من أصدقائه بمنطقة سكنه فكان جزائه طعنة نافذة بالصدر أنهت حياته وطرحته جثة هامدة على الآرض.

تحقيقات النيابة

البداية كانت بنشوب مشاجرة بين سائق توك توك وصديقه عامل بسبب خلافات مالية وعندما تطور الأمر من مشادة كلامية لمشاجرة استخرج خلالها العامل سلاحا أبيضا من ملابسه محاولا طعن الطرف الأول فتدخل الشاب لفض تشابكهما فكانت الطعنة بالصدر هي نهاية المشاجرة بسقوطه ينزف الدم على الأرض.

وقال شهود العيان: حاولنا فض المشاجرة ولكن المتهمين استمرا في دفعنا وإصرا على التقاتل حتى سقط الشهيد حاولنا إسعافه ونقله للمستشفى لكنه توفي ولفظ أنفاسه الأخيرة.

مناظرة النيابة

وجاءت مناظرة النيابة لجثة الضحية أنها لشاب في العقد الرابع من العمر مصاب بطعنة نافذة في الصدر تسببت في تهتك بالرئة وتبين توقف أجهزة الجسم عن العمل بسبب نزيف دموي غزير أسفر عن الوفاة في الحال.

بلاغ قسم الشرطة

تلقى اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، إخطارًا من قسم شرطة منشأة ناصر، يفيد فيه بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين، وبالانتقال تبين حدوث مشاجرة بين سائق توك وعامل.



وتبين مقتل «عبدالرحمن.ج» 34 سنة، عامل، مقيم بذات العنوان، حيث تدخل لفض مشاجرة بين طرفين، إلا أن الطرف الأول أثناء اشتباكه مع الطرف الثاني ممسكًا سكينًا أصابه عن طريق الخطأ.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.