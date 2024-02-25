القبض على 3 هاربين من 9 أحكام قتل وسرقة بالإكراه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحقيق النتائج الإيجابية.

-ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، محكوم عليه في 4 جنايات «قتل عمد- شروع في قتل- سرقة بالإكراه» بالإعدام والمؤبد.

-ضبط عاطلين بالقاهرة، محكوم على أحدهما بالإعدام في قضية «قتل عمد وشروع في قتل» ومحكوم على الآخر في 5 جنايات بإجمالى عقوبات بالسجن 18 سنة في قضايا «قتل عمد- شروع في قتل – سلاح نارى وذخيرة»

بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها،تم إتخاذ الإجراءات القانونية