الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 3 متهمين تخصصوا في سرقة المواطنين بالقاهرة

متهمين
متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات.

 

فقد تم ضبط عاطل- عامل بحوزتهما (عدد من الهواتف المحمولة وكذا عدد من عبوات الهواتف الفارغة - جهاز لاب توب - 11 ساعة ماركات مختلفة - 2 سماعة لاسلكية - 2 كوفر سماعة – عدد من مستلزمات الهواتف المحمولة)، بمواجهتهما إعترفا بسرقتهما من داخل محل للهواتف المحمولة بمنطقة الشيراتون "بأسلوب كسر القفل".

 

وضبط (عاطل - "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة سيارة "ميكروباص" حال توقفها بدائرة قسم شرطة المقطم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب "المغافلة"، تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها.

 

كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الموسكى، وبحوزته عدد ( 102 حذاء) لقيامه بسرقتها من داخل مخزن أحذية بدائرة القسم، بمواجهته إعترف بإرتكاب (6) وقائع سرقة بأسلوب"كسر الباب" من المتاجر، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميليه "سيئ النية" (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة مكافحة السرقات منطقة الشيراتون

مواد متعلقة

ضبط 6 أشخاص بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في جنوب سيناء

غسل 67 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة فى أسيوط والإسكندرية

ضبط متهم بسرقة بطاريات السيارات أسفل الكبارى بالقاهرة

ضبط شخصين بحوزتهما قطع أثرية في الجيزة

وزير الداخلية يشارك في أعمال الدورة 41 لـ"وزراء الداخلية العرب"

مقتل عامل رخام فى مشاجرة بسبب المخدرات بالبساتين

185 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بمواعيد الغلق

شرطة النقل تضبط 1762 قضية في المترو والقطارات

الأكثر قراءة

سر رفح.. لماذا يُصر نتنياهو على اجتياح جنوب غزة بريًا فى رمضان؟

شعبة اللحوم تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

المرشحون لخلافة "اشتية".. وأهم الملفات على طاولة الحكومة الفلسطينية الجديدة

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الإثنين 26-2-2024 بالجنيه المصرى وعالميا بالدولار

وصول جثمان أحمد شوقى العطار لمسجد مصطفى محمود

الرئيس يتابع حالتها.. القصة الكاملة لـ"فتاة الشروق" حبيبة الشماع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كبسولة فلسفية| محمد جادالله يكتب: المنهج الفلسفي

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟

ثلاثة خيارات.. ما مصير الفلسطينيين إذا دخلت القوات الإسرائيلية رفح؟

مستعمرون يقتحمون الأقصى والاحتلال ينصب برجا لكاميرات مراقبة على السور الغربي