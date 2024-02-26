ضبط 3 متهمين تخصصوا في سرقة المواطنين بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات.

فقد تم ضبط عاطل- عامل بحوزتهما (عدد من الهواتف المحمولة وكذا عدد من عبوات الهواتف الفارغة - جهاز لاب توب - 11 ساعة ماركات مختلفة - 2 سماعة لاسلكية - 2 كوفر سماعة – عدد من مستلزمات الهواتف المحمولة)، بمواجهتهما إعترفا بسرقتهما من داخل محل للهواتف المحمولة بمنطقة الشيراتون "بأسلوب كسر القفل".

وضبط (عاطل - "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة سيارة "ميكروباص" حال توقفها بدائرة قسم شرطة المقطم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب "المغافلة"، تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها.

كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الموسكى، وبحوزته عدد ( 102 حذاء) لقيامه بسرقتها من داخل مخزن أحذية بدائرة القسم، بمواجهته إعترف بإرتكاب (6) وقائع سرقة بأسلوب"كسر الباب" من المتاجر، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميليه "سيئ النية" (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.