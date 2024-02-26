الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الرئيس يتابع حالتها.. القصة الكاملة لـ"فتاة الشروق" حبيبة الشماع

حبيبة الشماع
حبيبة الشماع

حبيبة الشماع.. على مدار الساعات الماضية، أصبحت واقعة "فتاة الشروق" حبيبة الشماع، حديث الناس، والتي ترقد حاليًا في المستشفى بعد إلقاء نفسها من داخل سيارة لتطبيق "أوبر" بالطريق الصحرواي، خوفًا من التحرش بها، والتي تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسسي، للاطمئنان على حالتها الصحية وفقًا لتصريحات والدتها أمس الأحد.

حبيبة الشماع

عاجل.. الرئيس السيسى لـ"أسرة فتاة الشروق": لو محتاجة تسافر برة تتعالج هنسفرها

أول بيان رسمى حول واقعة فتاة الشروق 

 

وأعلنت وزارة الداخلية في أول بيان رسمي لها، الجمعة الماضي، تفاصيل الواقعة، وقالت: إنه بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من مستشفى باستقبال السيدة المشار إليها، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مصابة بجروح بالرأس واضطراب بدرجة الوعي «لا يمكن استجوابها».

فتاة الشروق حبيبة الشماع

وأفاد أحد شهود الواقعة مقيم بدائرة القسم، بأنه حال سيره على طريق السويس، شاهد المصابة حال قفزها من باب سيارة خلفي «كانت تستقلها» في أثناء سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة المشار إليها «تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي»، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قفزت من السيارة خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى عقب ذلك.

 

وحددت الجهات الأمنية السائق المذكور، وألقت القبض عليه، وتبين أن له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته قرر أنه حال غلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجئ بقفز المذكورة من السيارة، فاستكمل سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

والدة حبيبة الشماع تروى تفاصيل ما حدث لبنتها بالصحراوى

 

وقالت والدة حبيبة الشماع في تصريحات لها إن ابنتها استقلت السيارة في السابعة إلى عشر دقائق الأربعاء الماضي؛ لمقابلة أصدقائها، وقفزت منها الساعة السابعة ودقيقة، مُضيفة أنها علمت بالحادث عن طريق أحد المارة "حد اتصل بيا وقالي حبيبة في مستشفى الشروق العام" وعند وصولي "لقيت بنتي على الأرض غرقانة دم"

 

وأوضحت أن حبيبة أصيبت بنزيف داخلي ورشح على المخ ونسبة إدراكها 3 من 15 درجة "بنتي مفاقتش من الغيبوبة من 4 أيام"، وأن ابنتها تعرضت لموقف صعب ومحاولة للخطف من السائق "بنتي قوية مش هترمي نفسها لو السواق خوفها بس".

حبيبة الشماع

والدة حبيبة الشماع: كل الشكر للرئيس السيسى 

ووجهت الفتاة حبيبة الشماع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج التاسعة، عبر القناة الأولى: "كل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتواصله الشخصي معنا وإعلانه تقديم كل المساعدات لابنتي حبيبة".

 

وأكملت: "الرئيس السيسي قال أي حاجة تحتاجها حبيبة حتى لو تسافر بره تتعالج.. كتر ألف خيره إنه اتصل بنفسه واهتم بحالة حبيبة، أهم حاجة عندي تقوم بالسلامة إن شاء الله بحق الأيام المباركة، وأطلب من الله عز وجل أن تعود حبيبة لصحتها من جديد".

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