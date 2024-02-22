الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بقتل "يمنى الجنسية" للجنايات

النائب العام
النائب العام

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين بقتل "يمني الجنسية" إلى محكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة؛ بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات أخرى، وذلك في القضية رقم 3854 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور.

كانت النيابة العامة قد تلقت بتاريخ 18/2/2024 إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليه مقتولًا داخل شقته بدائرة قسم العمرانية، فبادرت بالانتقال إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة، وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية، وبادرت بالأمر بضبط وإحضار من أشارت التحريات إلى ارتكابهم الواقعة، وهم سيدتان ورجلان، وأخرى أخفت متحصلات الجريمة.

وباستجوابهم أمام النيابة اعترف المتهمون الأربعة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتم ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة، التي أشارت التحريات إلى علمها بكونها متحصلة من الجريمة.

النيابة العامة بقتل يمني الجنسية يمني الجنسية محكمة الجنايات قسم العمرانية مقتل مسئول يمني في الجيزة

مواد متعلقة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بإبعاد فرنسى خارج البلاد

الجريدة الرسمية تنشر قرار ترقية الشهيد محمد عبدالعظيم لرتبة نقيب

النائب العام يلتقى رؤساء الاستئناف لاستعراض نسب إنجاز القضايا (صور)

انطلاق ورشة عمل حقوق الطفل المنظمة بالتعاون مع اليونيسف بنيابة استئناف قنا

المستشار محمد شوقى ينعى وفاة وكيل النائب العام عبدالله إثر حادث أليم

النيابة العامة تفاجئ مركز الإصلاح والتأهيل بدر 2

"خفاجى" يقدم روشتة لمواجهة ارتفاع الأسعار والحد من هيمنة الدولار

طريقة حجز موعد الشهر العقاري عبر تطبيق "أرغب في عمل توكيل"

الأكثر قراءة

قرار عاجل من وزير التموين بخصوص نقل وتداول السلع

طبيب الإنسانية.. مَن هو الدكتور هانى الناظر؟

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

وفاة الدكتور هانى الناظر

النيابة العامة تصدر أول بيان حول جريمة قتل "طالب الدقهلية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة