إحالة المتهمين بقتل "يمنى الجنسية" للجنايات

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين بقتل "يمني الجنسية" إلى محكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة؛ بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات أخرى، وذلك في القضية رقم 3854 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور.

كانت النيابة العامة قد تلقت بتاريخ 18/2/2024 إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليه مقتولًا داخل شقته بدائرة قسم العمرانية، فبادرت بالانتقال إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة، وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية، وبادرت بالأمر بضبط وإحضار من أشارت التحريات إلى ارتكابهم الواقعة، وهم سيدتان ورجلان، وأخرى أخفت متحصلات الجريمة.

وباستجوابهم أمام النيابة اعترف المتهمون الأربعة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتم ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة، التي أشارت التحريات إلى علمها بكونها متحصلة من الجريمة.