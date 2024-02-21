النائب العام يلتقى رؤساء الاستئناف لاستعراض نسب إنجاز القضايا (صور)

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، رئيسَ نيابة استئناف الإسكندرية والمحامين العموم لنياباتها الكلية.

واستقبل النائب العام، على مدار الأسبوعيْن الماضييْن، رئيسي نيابتي استئناف المنصورة واستئناف طنطا، والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتهما الكلية.

وعرضوا عليه الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام الميلادي المنقضي.

كما عرضوا أيضًا، قضايا السنوات السابقة، ونسبة ما تم إنجازه منها، حيث شهدت تقدمًا كبيرًا مقارنة بالأعوام الماضية.

وتناول العرض كل ما يخص أعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

وأثنى النائب العام على الجهد المبذول من أعضاء النيابة العامة في أدائهم لمهام عملهم، على نحو يحقق العدالة الناجزة.

جانب من لقاء النائب العام ورؤساء الاستئناف

جانب من لقاء النائب العام ورؤساء الاستئناف

جانب من لقاء النائب العام ورؤساء الاستئناف

جانب من لقاء النائب العام ورؤساء الاستئناف