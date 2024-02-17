السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

النيابة العامة تفاجئ مركز الإصلاح والتأهيل بدر 2

جولة تفتيشية للنيابة
جولة تفتيشية للنيابة في مركز الإصلاح والتأهيل بدر

كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء، فريقًا من عضوات وأعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش مركز الإصلاح والتأهيل بدر 2.

وتفقد الفريق عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها، وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم.

واستمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية؛ فلم يبدوا أي شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

423147274_2734745783392285_1779044299885697407_n
423147274_2734745783392285_1779044299885697407_n
423454210_409238808154803_9186414399617116957_n (1)
423454210_409238808154803_9186414399617116957_n (1)
423454210_409238808154803_9186414399617116957_n
423454210_409238808154803_9186414399617116957_n
423903837_1457660161840780_1139967363243807664_n
423903837_1457660161840780_1139967363243807664_n
423904107_297968173297822_3788658212171032766_n
423904107_297968173297822_3788658212171032766_n
423943969_449263850759836_942631884243128721_n
423943969_449263850759836_942631884243128721_n
423944203_333571596349805_5864056384820776373_n
423944203_333571596349805_5864056384820776373_n
426533328_1602269787211997_2064159524372465366_n
426533328_1602269787211997_2064159524372465366_n
426742583_1165923707709364_7431914963222068299_n
426742583_1165923707709364_7431914963222068299_n
426742589_761718842174268_8177721266973979711_n
426742589_761718842174268_8177721266973979711_n
426808621_737947914967110_7528692446220077218_n
426808621_737947914967110_7528692446220077218_n
426984864_1555675308500316_7103678581637509237_n
426984864_1555675308500316_7103678581637509237_n
427076623_426724163179425_7497639947946330067_n
427076623_426724163179425_7497639947946330067_n
427968087_1533213433919816_1726073733434662240_n
427968087_1533213433919816_1726073733434662240_n
427979683_908683877924237_3663342185651623411_n
427979683_908683877924237_3663342185651623411_n
427980715_415344207517427_3580921034654738113_n
427980715_415344207517427_3580921034654738113_n

جاء ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية

وزار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة.

وعاين الفريق مناطق التريض، وأماكن الزيارة - مطالعًا دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.

وفي ختام زيارته؛ تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.

المستشار محمد شوقي النائب العام اعضاء النيابة العامة مركز الإصلاح والتأهيل بدر 2 تفتيش مركز الإصلاح والتأهيل أقسام الشرطة

الأكثر قراءة

عاجل.. أنا الملك.. ماذا قدم محمد صلاح فى عودته أمام برينتفورد؟

عاجل| "مقترح بوش" يُنذر بـ"كارثة" تنتظر أمريكا والاحتلال حال انتهاء الحرب فى غزة

رقم قياسي جديد.. محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لليفربول أمام برينتفورد

تغريم رضا عبدالعال 15 ألف جنيه فى سب ثلاثى الأهلى

أماكن معارض أهلًا رمضان بالمحافظات 2024

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات

جانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة سندخل رفح حتى لو فى رمضان

إرهابيون فى المستشفيات.. أكذوبة الاحتلال لحرمان أهل غزة من العلاج