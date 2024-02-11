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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"قضايا الدولة" تُلزم شركة مساهمة البحيرة بأسوان بدفع نحو 17 مليون جنيه

المستشار مسعد عبد
المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني

ألزمت هيئة قضايا الدولة شركة مساهمة البحيرة قطاع جنوب الوادي بأسوان 17 مليون و809 ألف و26 جنيه ونصف (سبعة عشر مليونا وثمانمائة وتسعة آلاف وستة وعشرون جنيها ونصف الجنيه) وطردها من الأرض المستولى عليها.

انطلاقًا من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار  مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء في كل ربوع الجمهورية وخارجها، نجحت الهيئة (فرع أسوان أول) في الحصول على حكم قضائي نهائي في الإستئنافين رقمي 1426 و1323 لسنة 41 ق مدني أسوان؛ والمقام من محافظ أسوان وآخر ضد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مساهمة البحيرة قطاع جنوب الوادي بأسوان وآخرين بجلسة 14 ديسمبر 2023، والقاضي منطوقه (أولًا: بقبول الاستئنافين رقمي 1426 و1323 لسنة 41 ق س ع أسوان شكلًا، ثانيًا: في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف والمبلغ المقضى به إلى مبلغ 1780926.5 جنيه (سبعة عشر مليونًا وثمانمائة وتسعة آلاف وستة وعشرون جنيهًا ونصف الجنيه) مقابل الانتفاع بمساحة التداعي للفترة من 2017 وحتى تاريخ الحكم الاستئنافي وفائدته القانونية وقدرها 4% من تاريخ صدور الحكم وحتى التسليم على النحو الموضح بالأسباب وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن طلبي الطرد والتسليم والقضاء مجددًا يطرد المستأنف عليه الأول بصفته بالاستئناف رقم 1323 لسنة 41 ق س ع أسوان من مساحة التداعي الموضحة بتقرير الخبير وتسليمها للمستأنفين بصفتهما بذات الاستئناف وبالحالة التي عليها والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته مصاريف الاستئناف رقم 1323 لسنة 41 ق وألزمته والمستأنف عليهما الأول والثاني بصفتيهما بالإستئناف رقم 1426 لسنة 41ق بمصاريف الاستئناف الأخير مناصفة وألزمت الأخيرين بصفتهما بمبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وصرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها: “وبذلك الحكم حققت قضايا الدولة مكاسب مالية لصالح الخزانة العامة للدولة ممثلة في إلزام شركة مساهمة البحيرة قطاع جنوب الوادى بأسوان بأداء مبلغ تجاوز 17 مليون جنيه بالإضافة إلى الفوائد القانونية وطردها من الأرض المستولى عليها ليعلم القاصي والداني أن للدولة ذراعًا قانونية قوية وأن هيئة قضايا الدولة لن تتهاون مع أي إعتداء على أملاك الدولة”.

المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي الأرض المستولى الخزانة العامة للدولة

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